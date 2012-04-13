Роздрібна ціна бензину А-95 вперше перевищила 11 грн/літр

З 6 по 13 квітня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,7-1,5% (в середньому на 0,9%). Середня по Україні роздрібна ціна на бензин А-95 вперше перевищила 11 грн/літр.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 6 до 13 квітня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – збільшилися на 1,4% - з 10,13 грн/літр до 10,27 грн/літр; на бензин А-92 – збільшилися на 1,5% - з 10,62 грн/літр до 10,78 грн/літр; на бензин А-95 – збільшилися на 1,5% - з 11,00 грн/літр до 11,16 грн/літр; на дизельне пальне – збільшилися на 0,7% - з 10,15 грн/літр до 10,22 грн/літр.

Нагадаємо, ціни на АЗС зростають з другої половини лютого. Основною причиною підвищення є загальносвітова тенденція підвищення цін на нафту у зв`язку із загостренням ситуації навколо Ірану. З початку року вартість нафти Brent на європейському спотовому ринку зросла практично на 20%, а оптова вартість бензину і ДП в Україні – більш ніж на 12% і 7% відповідно.

Крім того, у січні 2012 р. набули чинності нові ставки акцизних зборів на бензини і дизпальне, які були проіндексовані на 8,9%. Таким чином, акциз на бензин підвищився з 182 євро/тонна до 198 євро/тонна, що еквівалентно 18 коп./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.