В 2012 році Вінниччина отримає 72,9 млн. грн. держсубвенцій на дороги

Як зазначив заступник голови обласної державної адміністрації Роман Акселерод, на жаль, в області більшість внутрішньообласних доріг незадовільної якості, - повідомляє Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Через це частина населення області позбавлена належного обслуговування громадським транспортом та каретами швидкої допомоги. Неможливість скористатись виїздом карети швидкої допомоги та віддаль 6-8 км до найближчої зупинки громадського транспорту є на сьогодні нормою для багатьох населених пунктів області.

Але, за словами Романа Аксельрода вже у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у Вінницькій області виконано роботи по 76 об’єктах у 48 населених пунктах за загальну суму 49,5 млн. грн.

За рахунок коштів обласного бюджету виконано роботи з ремонту 45 доріг в 34 населених пунктах області на загальну суму 13,5 млн. грн. Таким чином, у минулому році на реконструкцію та ремонт доріг комунальної власності в цілому направлено 63 млн. грн.

В поточному році постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 972 Вінницькій області передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в розмірі 72,9 млн. грн.

Як відзначив Роман Аксельрод, зважаючи на те, що область визначена пілотною щодо експерименту з реформування системи охорони здоров’я, є відповідні доручення Адміністрації Президента України та голови обласної державної адміністрації стосовно ремонту доріг, які є під’їзними до закладів охорони здоров’я.

На даний час проведено відповідну роботу щодо обстеження та визначення доріг, які потребують ремонту. Органами місцевого самоврядування опрацьовується питання виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти.

Після затвердження відповідного Порядку використання коштів субвенції за наявності затвердженої проектно-кошторисної документації буде розпочата реалізація запланованих заходів, зазначив Роман Акселерод.

Капітальним ремонтом відремонтовано автомобільну дорогу місцевого значення (Немирів-Ямпіль) – переправа протяжністю 3,288 км, шляхопровід на автомобільній дорозі М-12 «Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка» 42,6 п. м, міст на автомобільній дорозі «Чернятин – Токарівка» 14,6 п. м. Загальна вартість робіт з капітального ремонту становить 25,0 млн. грн.

Поточним ремонтом відремонтовано 26,3 км автомобільних доріг загального користування області.

Для покращення організації дорожнього руху та облаштування автомобільних доріг встановлено і замінено 2105 шт. дорожніх знаків, в т.ч. індивідуального проектування 100 шт.; встановлено 3,838 км транспортного огородження; виконано розмітку проїзної частини 1688 км; видалено порослі вздовж автомобільних доріг 704 км – розповів Роман Акселерод.