Виставка-свято «Паска красна день вітає»

14:30, 13 квітня 2012
Вінниця
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В бібліотеці ім.Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з гуманітарних наук презентує з 15 квітня користувачам книжково-ілюстративну виставку “Великодня райдуга”, яка складається з двох розділів  “Великдень: земне причастя небом”, в якому увазі користувачів пропонується література про найсвітліше свято на Землі — Великдень та «Великодня кулінарія», в якому пропонуються  традиційні великодні страви та представлені рецепти пасок.

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