Виставка-свято «Паска красна день вітає»

Відділ літератури та інформації з гуманітарних наук презентує з 15 квітня користувачам книжково-ілюстративну виставку “Великодня райдуга”, яка складається з двох розділів “Великдень: земне причастя небом”, в якому увазі користувачів пропонується література про найсвітліше свято на Землі — Великдень та «Великодня кулінарія», в якому пропонуються традиційні великодні страви та представлені рецепти пасок.