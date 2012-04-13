Податківці Вінниччини відвідали дитячий будинок «Малятко»

14:50, 13 квітня 2012
Вінниця
0 0

І.Зленко: «Великоднє свято має бути в усіх діток»

Великодні свята зазвичай спонукають нас по-новому оцінити чистоту своїх помислів, бажань та вчинків, а ще - бути  милосерднішими один до одного. Голова ДПС у області Ірина Зленко разом із своїми підлеглими напередодні Великодня завітала із подарунками до  вихованців  Вінницького обласного спеціалізованого будинку дитини з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки (дитбудинку "Малятко"). До речі, на базі Будинку дитини створено центр реабілітації для хворих дітей, з групами інвалідності та просто для дітей з проблемних сімей. Робота центру полягає у тому, щоб обстежувати, лікувати та надавати соціальну допомогу дітям і їхнім батькам.

Як повідомляють у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області, податківці передали закладу дитячі візочки та підгузки, фрукти та солодощі. 

Головний податківець області Ірина Зленко так сказала про мету своїх відвідин: „Мені дуже хотілося, щоб ці дітки мали святковий настрій та подарунки на Великдень. А взагалі, я впевнена, що від кожного з нас залежить доля таких особливих дітей. І їх небайдужим землякам під силу зробити так, щоб цей  дитбудинок став для своїх маленьких мешканців теплим сімейним домом, у якому є всі умови для комфортного та веселого життя, а головне – щоб діти зростали в атмосфері турботи та ласки”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter