Пасхальної ночі вінничан перевозитимуть безкоштовно

15:16, 13 квітня 2012
Вінниця
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Комунальним транспортом

Вже традиційно у Великодню ніч після богослужіння у храмах міста вінничани зможуть дістатись додому муніципальним транспортом. Поїздки у цей час будуть безкоштовними.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ  та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради

Трамваї та тролейбуси курсуватимуть вночі, 15 квітня, з 3-ї години. Також у цю пору на лінії працюватимуть муніципальні автобуси, які перевозитимуть пасажирів у двох напрямках: вул. Івана Богуна – Меморіал Визволення та площа Гагаріна – вул. Івана Богуна. 


 

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