Пасхальної ночі вінничан перевозитимуть безкоштовно

Вже традиційно у Великодню ніч після богослужіння у храмах міста вінничани зможуть дістатись додому муніципальним транспортом. Поїздки у цей час будуть безкоштовними.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради

Трамваї та тролейбуси курсуватимуть вночі, 15 квітня, з 3-ї години. Також у цю пору на лінії працюватимуть муніципальні автобуси, які перевозитимуть пасажирів у двох напрямках: вул. Івана Богуна – Меморіал Визволення та площа Гагаріна – вул. Івана Богуна.



