Пасхальної ночі вінничан перевозитимуть безкоштовно
15:16, 13 квітня 2012Вінниця
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Комунальним транспортом
Вже традиційно у Великодню ніч після богослужіння у храмах міста вінничани зможуть дістатись додому муніципальним транспортом. Поїздки у цей час будуть безкоштовними.
Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради
Трамваї та тролейбуси курсуватимуть вночі, 15 квітня, з 3-ї години. Також у цю пору на лінії працюватимуть муніципальні автобуси, які перевозитимуть пасажирів у двох напрямках: вул. Івана Богуна – Меморіал Визволення та площа Гагаріна – вул. Івана Богуна.
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