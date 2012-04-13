Депутат Теплицької райради «нагрів» державу на 84 тис.грн.

Як повідомляє прес-служба відомства, прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу відносно депутата Теплицької районної ради, який, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди на користь очолюваного ним фермерського господарства, подав до комісії Вінницького відділення Українського фонду підтримки фермерських господарств заяву та пакет завідомо неправдивих документів на купівлю за 280 тис. грн. першого комбайна КСКУ-6. Як наслідок, він одержав від Фонду фінансову підтримку на безповоротній основі в розмірі 84 тис. грн.

Розслідування кримінальної справи доручено прокуратурі Теплицького району.