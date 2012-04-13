У Вінниці запустять 90 трамваїв з безкоштовним інтернетом

Сьогодні по Вінниці курсує 35 трамваїв, обладнаних безкоштовною ситемою доступу до Інтернету - Wi-Fi.

- До кінця наступного тижня ще на 55 трамваях буде встановлено обладення для підключення до інтернету, - сказав мер Вінниці Володимир Гройсман під час відвідвання трамвайного депо Вінницького трамвайно-тролейбусного управління 13 квітня. - Вартість - 70 тисяч гривень. Це обортні кошти самого трамвайно-тролебусного управілння.

Мер наголосив, що ця додаткова послуга надається пасажиру безкоштовно і така перспектива розвитку муніципального транспорту дуже дієва.

Нагадаємо, що система безкоштовного інтернету - Wi-Fi - діє у трамваях Вінниці з початку березня цього року. Для доступа до цього сервісу потрібно мати мобільний телефон, нетбук чи планшет, які підтримують протокол безпровідного зв’язку Wi-Fi.

Всього у Вінниці 150 трамваїв.