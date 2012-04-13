Судом задоволено позови вінницьких прокурорів

Господарським судом Вінницької області задоволено позов прокурора Шаргородського району в інтересах держави в особі Аграрного фонду України до ТОВ "Політанківське" про стягнення заборгованності та штрафних санкцій на загальну суму майже 947 тис. грн., нарахованих у зв'язку з невиконанням умов форвардного біржового контракту.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Цим же судом задоволено позов прокуратури Вінницької області в інтересах держави в особі Вінницької філії Державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" до Фермерського господарства "Дар’я і Я" про стягнення заборгованності по лізингових платіжах в сумі майже 257 тис. грн.