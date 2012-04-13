Президент нагородив Нестора Кондратюка державною стипендією

В Указі Президента України УКАЗ № 267/2012, оприлюдненому на офіційному сайті, йдеться:

«Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» постановляю:

Призначити дворічні державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва:

...КОНДРАТЮКУ Нестору Павловичу – 1937 року народження, народному артистові України.

Із набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшому виплачується стипендія, передбачена цим Указом.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

13 квітня 2012 року»

Довідка УНІАН. Нестор Павлович Кондратюк народився 5 квітня 1937 року у с. Людвинів Хелмського району Люблінської області (Польща). Під час операції «Вісла» 1945 року сім'ю депортували під Кам'янець-Подільський, в село Залісся. В голод мусили переїхати на Волинь до родичів, також депортованих.

У 1952—1955 рр.- навчався в культпросвіт училищі м. Ківерці Волинської області. Після закінчення працював впродовж року на посаді методиста клубної роботи в райцентрі Ківерці Волинської області. У 1956 році Нестора Кондратюка призивають до лав Радянської армії у Вінницю. Беручи активну участь в художній самодіяльності Будинку офіцерів, він став артистом балету, а після служби пройшов відбір у Вінницький театр. У 1961—1965 роках — навчався в Київському інституті театрального мистецтва ім. І. К. Карпенко-Карого на акторському факультеті, курс В.Биковця. По закінченні закладу рік працював в Одеському театрі Жовтневої революції. З 1966 року — артист Вінницького муздрамтеатру ім. М.Садовського.

У 1974 році отримав звання Заслуженого артиста України. А у 1981 році Нестору Кондратюку присвоєно звання Народного артиста України.

За вагомий особистий внесок у культурний розвиток України, вагомі досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю та з нагоди річниці підтвердження всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року Акта проголошення незалежності України указом президента України Віктора Ющенка у 2008 році нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.