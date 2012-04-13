У Вінниці всі довідки видаватимуть лише у "прозорих офісах"

З початку квітня у приміщенні по вул.Космонавтів, 30 у Вінниці розпочали генеральну реконструкцію під Центр адміністративних і соціальних послуг Правобережної адміністрації.

- Ми створюємо єдину регіональну систему надання послуг населенню. Усі чотири офіси - у міськраді та в трьох районах Вінниці - будуть працювати, щоб вінничани могли вирішувати свої проблеми без черг і грошей, - наголосив мер міста Володимир Гройсман, який 13 квітня побував на об’єкті.

Специфіка "прозорих офісів" у районах міста полягає у тому, що тут можна буде отримати дозволи-довідки та вирішити усі питання, пов’язані з субсидіями, соціальними виплатами, пенсійним фондом, землею, паспортними відділами, МРЕО. Все це можна буде зробити в одному приміщенні.

- В прозорих кімнатах без дверей, з чіткими термінами виконання, без тіньових домовленостей, - додав губернатор Микола Джига. - Сьогодні відкритий офіс - це тотальна боротьба з закритими кабінетами, і ми хочемо перевести сюди усі потоки, де видаються будь-які дозволи і довідки. Це буде удар по дрібній корупції. В Україні подібного досвіду ще немає.

Вартість реконструкації Правобережної адміністрації 8,3 млн грн. Облаштування усіх трьох районних центрів обідеться у 18 млн.грн. В усіх центрах облаштують дитячі куточки, де можна буде залишити дитину, та їдальні.

Відкрити Правобережний центр планують у вересні 2012 року.