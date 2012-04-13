Молдаванина зупиняли за допомогою "Кактуса"

Учора в міжнародному пункті пропуску «Могилів-Подільський - Отачь» затримали порушника, який проривався у Молдову.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Під час здійснення огляду легкового автомобіля марки «ВАЗ» молдавської реєстрації, що слідував із Москви, прикордонники Могилів-Подільського загону виявили невідповідність номера кузова із записом у технічному паспорті. На вимогу працівників пункту пропуску вивести авто із загального потоку молдованин, який був за кермом, відреагував неадекватно та спробував втекти. Проте охоронці кордону миттєво зупинили автомобіль, застосувавши спеціальний пристрій для зупинки „Кактус”.

Автомобіль передано на митницю для проведення криміналістичної експертизи, а на водія чекає відповідальність.