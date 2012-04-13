Напередодні Великодня врятували життя

Двоє працівників Козятинського райвідділу міліції врятували вчора життя чоловіку, у якого стався на вулиці міста приступ епілепсії. Правоохоронці надали хворій людині першу невідкладну допомогу і викликали лікарів. Сьогодні цей чоловік перебуває у лікарні і стан його задовільний.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Старший дільничний інспектор міліції капітан Олег Іщук та слідчий райвідділу старший лейтенант міліції Олександр Пазюн, проїжджаючи містом на службовому автомобілі, побачили, як на тротуарі знепритомнів та впав чоловік. Не гаючи часу, правоохоронці зупинили автівку і вибігли до потерпілого.

- На перший погляд стало зрозуміло, що в чоловіка напад епілепсії, - розповідає Олександр Пазюн, - його всього трясло.

У хворого почалася асфіксія. Не розгубившись, Олег Іщук дістав зі службової папки металеву лінійку і з її допомогою зумів розціпити потерпілому зуби. Після цього чоловік почав дихати. Поряд з міліціонерами знаходилися перехожі, але вони не наважилися допомогти людині. Правоохоронці одразу викликали швидку допомогу, яка доправила чоловіка у лікарню. Наразі його стан задовільний.

Свою вдячність за врятоване життя врятований передав міліціонерам через лікарів. Він побажав їм здоров’я, щастя, довгого віку та успіхів у службі.