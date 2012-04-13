Дитсадок за 26 мільйонів гривень віддадуть безкоштовно

Днями розпочнуться внутрішні ремонтні роботи у новозбудованому дитсадку № 7 "Подоляночка", що у мікрорайоні "Поділля". Прийняти 280 дітей у дитячий заклад планується у вересні 2012 року.

- Садочок зорієнтвоаний на сучану дитину і дасть можливість в естетичному плані розвивати і давати їй європейські стандарти освітнього і виховного аспекту. Кожна група матиме свій напрямок, - пояснює майбутня завідуюча закладом Олена Просєкова.

В минулому році у Вінниці здали в експлуатцію один дитсадок. Цього року - два.

- Дитсадок "Подоляночка" побудований за новітніми технологіями за інвестиційні кошти БМУ-3. Його безкоштовно передадуть місту. Другий дитсадок по вул. Червоноармійській будується спільно з державою, - додає мер Вінниці Володимир Гройсман під час відвідування будівництва 13 квітня.

З введеннями в експлуатацію цих двох дитячих закладів повністю ліквідується черга у дитячі садки у Вінниці. У 2006 році понад 2000 дітей чекали черги.

- Одне тільки будівництво цього дитячого садка обійшлося нашій компанії у 26 мільйонів гривень, - наголосив Тимофій Гіренко, генеральний директор концерну "Поділля". - Наступним кроком буде зведення школи у мікрорайні. Розпочнемо у 2013 році і здамо у 2016-му.

Нагадаємо, що у мікрорайоні "Поділля" зараз діє один дитсадок, який відкрили у 2006 році. Жодної школи поки що немає.