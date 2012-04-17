У Вінниці покинуті немовлята потребують допомоги

Допомоги любов’ю, а ще пелюшками та памперсами чекають діти-сироти з Вінницького центру матері та дитини.

Ця трійня – два хлопчики і дівчинка – народилася занадто рано. Їхня вага - лише 900 грамів - лякала навіть лікарів. Та медикам вдалось врятувати і життя малюків, і їхній матері. Біля цих немовлят майже цілодобово – мама. Та багато пацієнтів центру матері та дитини – покинуті батьками. Цього двомісячного малюка медперсонал поки називає білявочкою. Дівчинку підкинули у «Вікно життя» одного із вінницьких храмів. Її домівка – лікарняні палати, няньки – лікарі, медсестри та санітарочки.

Медики як можуть доглядають сиріт, але, крім почуттів, малюкам потрібен одяг та їжа.

«Ті троє діток отримують по 160 мілілітрів суміші по 8 разів, це виходить на одну добу більше літра, це все йде з бюджету», - повідомила каналу ICTV завідувач відділення патології новонароджених Центру матері та дитини Тетяна Третяк.

Зараз у центрі матері та дитини 11 сиріт. Головний лікар каже – ці діти хоча і державні, але відповідає він за них персонально. Тому і просить усіх небайдужих людей підтримати малюків. Для допомоги підійде одяг, дитяче харчування та любов.

«Окремий пост, окрема медична сестра, лікар у вихідні дні. Коли лікарів немає, оглядають чергові лікарі, і вони постійно під контролем, ну не можу сказати, що державного забезпечення вистачає», - говорить головний лікар Центру матері та дитини Володимир Присяжнюк.

Валентина Дячук - одна із тих, кому не байдужі чужі діти. Каже - дбати про відмовних немовлят її власна потреба, тому і навідується у Центр матері і дитини з подарунками, памперсами та харчуванням.

Для людей, які прагнуть допомогти дітлахам, у центрі матері та дитини завжди відчинені двері. І усім, хто надає немовлятам чи то фінансову чи моральну підтримку, згодом віддячиться, кажуть лікарі. Адже немає нічого прекраснішого у світі, ніж щаслива дитяча посмішка.