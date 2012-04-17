Онофрійчук – лідер глядацького голосування в «Голосі країни»

Вінничанин Олександр Онофрійчук – учасник шоу «Голос країни» пройшов на напівфінал. Причому, зробив він це з великим відривом від лідерів інших команд, адже за нього проголосувало найбільше жителів України. Цікаво, що друге і третє місце в загальноукраїнському глядацькому голосуванні посіли одразу двоє учасників команди Олега Скрипки – це співачка Ілларія та виконавець Назар Савко.

Олександр виконував пісню гурту "Rainbow" під назвою "I Surrender", яку він сам запропонував.

Цього разу долю учасників вирішували телеглядачі. З трьох учасників від кожної команди телеглядачі залишили лише по двоє – загалом 8. В півфіналі участь візьмуть – 4.

Своїм найголовнішим суперником Олександр називає Павла Табакова, співака з команди Діани Арбєніної.

Незважаючи на те, що Арбеніна була схвильована за «виліт» одесита Рождена Анусі, вона наголосила на тому, що «не піддасться на провокації» і продовжуватиме працювати надалі в проекті, аби привести до перемоги своїх інших двох учасників.

Що ж, голосуємо 22 квітня за нашого земляка, адже наші голоси приведуть його до перемоги!