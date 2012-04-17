Бажаючим покажуть "Вулиці невідомої Вінниці"

Вперше у Вінниці Інтернет-спільнота "Історія Вінниці" влаштовує - пішохідну екскурсію "Вулицями невідомої Вінниці". Захід присвячують до Дня пам'яток історії та культури.

- Кожного дня ми минаємо вулицями Вінниці унікальні та незвичайні місця, просто не помічаючи їх, - говорить організатор акції Олександр Федоришин. - Спробуємо допомогти вінничанам відкрити секрети свого рідного міста. А так як секрети повністю не відкривають, то хоча б відгорнути частину завіси.

Початок двогодинної екскурсії 18 квітня о 19 год. Збір біля башти у скевері Козицького. Попередній запис за електронною поштою http://fedoroun@gmail.com. Кількість учасників 30 чоловік. Участь – безкоштовна.

