Чи повинні в підручниках приділяти більшої уваги мікроісторії?
11:56, 17 квітня 2012Вінниця
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Обговорить клуб «ХроноТоп»
Книгарня «Є» запрошує Вас на дискусію «Мікроісторія як майбутнє історичної науки», яка відбудеться 18 квітня. Початок – о 17:00.
Досі багато суперечок велося про принципи викладання історії. І лише частина науковців є прихильниками вивчення «великої» історії крізь призму повсякденності, побуту та звичаїв пересічних представників міста та нації.
Провідний фахівець з історії повсякденності Ольга Коляструк спробує показати, як мікроісторія може розгорнутися у цікаве та насичене полотно з неймовірною канвою подій. Учасники ж клубу «ХроноТоп» спробують підтвердити або заперечити цю істину.
Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.
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