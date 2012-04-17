Чи повинні в підручниках приділяти більшої уваги мікроісторії?

Книгарня «Є» запрошує Вас на дискусію «Мікроісторія як майбутнє історичної науки», яка відбудеться 18 квітня. Початок – о 17:00.



Досі багато суперечок велося про принципи викладання історії. І лише частина науковців є прихильниками вивчення «великої» історії крізь призму повсякденності, побуту та звичаїв пересічних представників міста та нації.

Провідний фахівець з історії повсякденності Ольга Коляструк спробує показати, як мікроісторія може розгорнутися у цікаве та насичене полотно з неймовірною канвою подій. Учасники ж клубу «ХроноТоп» спробують підтвердити або заперечити цю істину.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

