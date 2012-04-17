Офіс Партії Регіонів облили фарбою

Великоднього вечора, 15 квітня, у Вінниці невідомі облили чорною фарбою двері офісу міської організації Партії регіонів, що по вулиці Соборній, - повідомляє ВінницяОк.

Хоча ані підпису, ані жодних політичних натяків це «фарбування» не містило, партійці пов’язують його з політикою. Втім, називають це не більше, ніж хуліганством. Про факт повідомили міліції.

- Це вже не перший такий випадок, – розповідає керівник апарату обласної організації Партії регіонів Олександр Побережець. – Кілька тижнів тому аналогічну «диверсію» невідомі вчинили на дверях обласного партійного офісу, що через дорогу. Тоді ми теж зверталися до міліції, але ці люди й досі залишаються «невідомими». Вважаю, відсутність політичного хисту вести діалог, брак важелів і аргументів для політичної дискусії штовхає людей на такі примітивні дії…

Цього разу вінницькі регіонали сподіваються, що їхні «таємні шанувальники» будуть знайдені, адже, за словами Олександра Побережця, двері офісу були в полі зору камер відеоспостереження.