Юні вінницькі шахісти – призери України!

У м. Феодосія (Крим) фінішували фінали чемпіонатів України з класичних шахів серед дітей до 12 років. На старт виходили по 12 юнаків і дівчат, які були відібрані за підсумками минулорічних півфіналів, а також виступів на юнацьких чемпіонатів Європи і світу.

11-річні вінницькі шахісти Влад Лукіянчук і Ірина Іщенко раніше були призерами всеукраїнських юнацьких чемпіонатів зі швидких і блискавичних шахів. А тепер прагнули посісти місце не нижче другого у “класиці”, аби отримати путівку на чемпіонат Європи або світу (туди їде чемпіон).

У турнірі хлопців серед 12 учасників змагалися 4 кандидати у майстри спорту, серед яких був і Влад Лукіянчук, володар найвищого рейтингу у турнірі. На старті він трохи загальмував, але потім набрав обертів, і, маючи 8 очок з 11 можливих, розділив 2-3 місця (за додатковим коефіцієнтом – “срібло”!).

Першорозрядниця Іра Іщенко, навпаки, лідирувала весь турнір і втратила очки лише на фініші, поступившись лише майбутній переможниці, єдиному кандидату у майстри спорту на турнірі Маргариті Потаповій (Крим). У підсумку – 10 очок з 11 можливих, поділ 1-2 місць (за коефіцієнтом – друге).

Наприкінці минулого тижня вінницькі шахісти боролися за медалі у чемпіонатах України зі швидких та блискавичних шахів серед юнаків і дівчат до 12 років. Тут знову відзначилася Іра Іщенко – “золото” у швидкій грі та “срібло” – у бліці!