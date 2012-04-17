Вінничанам пропонують "перетворитися на зброю"

19 квітня о 20.00 у вінницькому клубі „Royal Pub” (пр. Коцюбинського, 39) херсонський альтернативний гурт «Роллікс» презентуватиме новий альбом «Перетворися на зброю». Він побачив світ 12 березня 2012 року. Разом з гуртом виступатиме вінницька група "Мартові".

«Роллікс» – це «українська ватага, яка поєднує в собі сучасні віяння щільного гітарного звучання зі складовими читки і проникливого, з натиском співу…» – так написано на офіційній Інтернет-сторінці гурту. Нова платівка, що включає в себе 12 пісень, довгоочікувана, адже попередній диск рокери випустили ще в 2007-му.

- Ми живемо в агресивній середі, де постійно доводиться торувати собі шлях до успіху і щастя, виборювати місце під сонцем – і тут важко не уникати конфлікту у відносинах, так пояснює назву платівки вокаліст «Роллікс» Дмитро Ігнатов. - Тому іноді доводиться перетворюватися на зброю, аби протистояти натиску сил, які тобі заважають, які створюють перепони. Це не заклик до фізичного насилля, як може здатися на перший погляд. Це не прояв агресії чи неповаги до оточуючих. Це відповідь агресивному світу. Інакше, якщо ти не будеш протистояти, тебе знищать. Не дозволяйте нікому себе нищити – це основна ідея.

Квитки можна придбати у магазинах «Мобі Дік» та «Рок-н-Ролл» або у самому Royal Pub, також у профкомах та за телефоном 0633183828.

Передпродаж - 50 грн., студентам - 40 грн., у день концерту - 60 грн.