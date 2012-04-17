На Вінничині безкоштовно роздадуть тюнери

- З грудня 2011 року Вінниччина активно переходить з аналогового телевізійного мовлення на цифрове, - повідомив на прес-конференції 17 квітня Вадим Мазурик, представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. – Сьогодні в області вже стоїть чотири мультиплекси, які дають можливість 32 каналам працювати у цифровому форматі. Сигнал є, тепер потрібно, щоб телевізор його приймав. А для цього потрібні телевізійні тюнери.

Кабінет міністрів України видав постанову №245, якою зобов’язав обласні управління соціального захисту населення скласти списки незахищених верств населення. Усім їм безкоштовно нададуть телевізійні тюнери.

- Отримати один тюнер мають право всі інваліди І та ІІ групи та інваліди війни ІІІ групи, особи, які доглядають дітей-інвалідів, сім’ї, які отримують допомогу як малозабезпечені та сім’ї, які у 2012 році отруювали субсидію, – пояснила Людмила Каратаєва, перший заступник начальника обласного управління соціального захисту населення. – Ці люди повинні до 1 липня 2012 року подати заяви у відділу соцзахисту за місцем проживання, а також додати довідку зі МСЕК про інвалідність. А на дітей-інвалідів – довідку з медичного закладу.

У Вінницькій області 86 тисяч осіб підпадають під категорію соціально незахищених. Вже є близько ста заяв на отримання тюнера.

Нагадаємо, що Україна почала перехід на цифрове мовлення у 2006 році і планує завершити цей процес у 2015-му. Безкоштовно забезпечать тюнерами тільки незахищені верстви населення. Решта мусять купувати їх за свої кошти. Один коштує приблизно 600 гривень і може обслуговувати тільки один телевізор.

Велика Британія досі переходить на цифрове мовлення з 1999 року – там безкоштовно забезпечують усе населення тюнерами. А Нідерланди перейшли всього за 3 дні.