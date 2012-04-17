Вінницька молодь влаштує на День Перемоги флеш-моб подяки

Вже другий рік поспіль у Вінниці святкові заходи, приурочені до відзначення пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни, проходять під гаслом «Вони визволяли Вінницю для нас!». Протягом дня в Центральному парку «дислоціюватиметься» польова кухня, і кожен бажаючий, як годиться, матиме змогу скуштувати армійської каші.

- У програмі цьогорічних святкувань Дня перемоги запланована низка заходів, мета яких через естафету поколінь допомогти усвідомити подвиг солдата та передати дух патріотизму і відданості своєму народові нащадкам визволителів, – повідомила на прес-конференції заступник міського голови Валентина Балицька.

Розпочнеться святкування Дня перемоги о 9 годині ранку молебнями в усіх храмах міста. О 10 годині відбудеться покладання квітів до пам’ятників визволителям.

О 12 годині біля Меморіалу Слави, у сквері Козицького, відбудеться мітинг-реквієм «Естафета поколінь», по завершенні якого учасники урочистостей святковою колоною о 13-ій годині вирушать до Центрального парку культури та відпочинку ім.. Горького. Біля школи № 2 на них чекатиме виставка «Земний уклін вам, переможці!», яка «проведе» учасників ходи до Літнього театру, де о 14–й годині на відвідувачів чекатиме святковий концерт пісень перемоги. Під час урочистої ходи буде перекрито вулицю Соборну, проте, як і в попередні роки, це не стане на заваді для руху транспорту, який буде рухатись через Замостянський міст. Про графік руху трамваїв повідомлять додатково.

Вінницький міський голова Володимир Гройсман урочисто привітає ветеранів з Днем Перемоги під час особистих зустрічей з представниками ветеранських організацій.

На майдані Водограю виступатимуть вихованці Центру розвитку дітей та юнацтва «Дивосвіт», а потім лунатиме «Ретро-вальс» ветеранів. На вході у центральний парк біля арки розміститься виставка військової техніки та ретро-автомобілів.

О 15 годині на всіх майданчиках міста розпочнеться святкова програма художніх колективів міста. На Вишеньці, біля пам’ятника льотчикам, вихованці Палацу дітей та юнацтва виступатимуть із концертною програмою, присвяченою Дню перемоги.

У кіно-концертному залі «Райдуга» відбудеться фестиваль хорової музики «Кришталева нота», а неподалік, на спортивному майданчику, стартує другий відкритий чемпіонат міста з пейнт-болу. Участь у ньому візьмуть 8 команд.

Родзинка цьогорічного святкування Дня перемоги – молодіжний флеш-моб у сквері Козицького. Близько 21-ї години молодь викладе із запалених свічок слово «ДЯКУЄМО!»

Урочистий салют відбудеться о 22-ій годині з «Бригантини».