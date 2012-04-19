Вінничан закликають творити героїв – захисників культурного суспільства

Сьогодні, 19 квітня, у бібліотеці ім. К. Тімірязєва відбудеться музичний вечір „Творіть героїв”, присвячений Дню захисту культури.

Організатори заходу – Вінницька універсальна наукова бібліотека ім. К.Тімірязєва, Вінницьке культурно-просвітницьке Товариство ім. Реріхів та Вінницьке музичне училище культури та мистецтв ім.Леонтовича – хочуть, аби у житті нашого міста й надалі відбувалося ствердження засад культури, а також прагнуть привернути увагу громадськості до проблем культури, необхідності морального оздоровлення суспільства і сприяння духовному вихованню молоді.

Захід розпочнеться о 17.30 в читальному залі бібліотеки ім. Тімірязєва(3-й поверх). Вхід вльний.

Нагадаємо, 15 квітня 1935 року у Вашингтоні багатьма країнами світу був підписаний міжнародний документ – Пакт захисту культури та культурних цінностей.На честь цієї події щороку в квітні міжнародна спільнота святкує День захисту культури.



