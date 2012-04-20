У Бохониках зникли братик і сестричка

У вівторок в родині Малаїв, що мешкає в Бохониках Вінницького району сталося лихо – загубилися діти.

Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, 12-річний Давид і 8-річна Тамара 17 квітня близько 17.00 пішли з дому та досі не повернулися.

Вінницький РВ УМВС України у Вінницькій області, працівники якого розшукують зниклих дітей, звертається до всіх небайдужих, кому відомо хоча б щось про місцезнаходження дітей з проханням повідомити цю інформацію у міліцію за телефонами: (0432) 43-74-49 або «102».

Їхні прикмети:

Хлопчик: на вигляд 12 років, середньої тілобудови, обличчя овальне, волосся пряме русявого кольору, вуха прилеглі, очі голубі, брови дугоподібні, тонкі, ніс прямий, губи тонкі.

Був одягнений: сіра куртка з капюшоном з чорними та помаранчевими вставками, спортивна шапка чорного кольору, класичний чорний костюм, сорочка світло-зеленого кольору, чорні шкіряні черевики.

Дівчинка: на вигляд 8 років, середньої тілобудови, обличчя овальне, волосся пряме світлого кольору, вуха прилеглі, очі сірі, брови дугоподібні, тонкі, ніс прямий, губи тонкі.

Була одягнена: матерчата куртка червоного кольору, в’язана шапка бузкового кольору, рожевий гольф, джинсовий сарафан, колготи темно-синього кольору з квітками, туфлі чорного кольору.

Діти можуть перебувати з батьками, які позбавлені батьківських прав.

Матір: Малай Наталія Михайлівна, 1978 р.н. На вигляд 33 роки, зріст 160 см, худорлявої статури, одягнута у довгу спідницю, на голові хустка.

Батько: Малай Олег Васильович, 1974 р.н. На вигляд 35 років, зріст 176 см, худорлявої статури, волосся русяве середньої довжини, може носити бороду.