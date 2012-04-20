Вінницька область приймає європейських педагогів

Науковці з України, Польщі та Російської Федерації зустрілися на Вінниччині, аби поділитися досвідом та обговорити актуальні питання методології художньо-творчого розвитку особистості у контексті міжкультурного спілкування у системі освіти. Відкриваючи роботу зібрання, заступник начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації Валерій Бачинський зазначив, що тема конференції надзвичайно актуальна, оскільки саме відродження та збереження культурних надбань народу дозволяє йому називатися великою нацією.

«Сьогодні вперше до проведення науково-практичної конференції одночасно долучилися і загальноосвітні, і професійно-технічні, і вищі навчальні заклади. І тим більше приємно, що місцем проведення такого масштабного заходу обрано Вінниччину», - зауважив Валерій Бачинський, побажавши учасникам засідання плідної роботи та приємних вражень від спілкування з колегами та перебування на Вінницькій землі.

Як повідомляє Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, конференція триватиме два дні, протягом яких члени зібрання матимуть змогу не лише заслухати виступи доповідачів, а й попрацювати у секціях та ознайомитись із художньо-творчим аспектом навчально-виховної роботи таких навчальних закладів області, як: СЗОШ І ст. № 3 м. Вінниці, ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» та СЗШ І-ІІІ ст. м. Ямполя.

Окрім того, учасникам конференції презентовано науково-педагогічну виставку «Педагогічні досягнення освітян області та Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників у створенні оптимальних умов художньо-творчого розвитку особистості» та виставку дитячої творчості «Учнівський дивосвіт».

Завершуватиметься робота засідання прийняттям відповідної резолюції конференції.