Лауреатка «Коронації слова» вперше у Вінниці

Книгарня «Є» та видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля» запрошують Вас на авторську зустріч із Люко Дашвар, яка відбудеться 24 квітня. Початок – о 18:00.



Вперше відома письменниця відвідає Вінницю!

Трилогія Люко Дашвар «Биті Є» розпочалася першим романом «Макар». Історія з життя молодого пристосуванця стала однаково цікавою як для жінок так і для чоловіків, та розійшлась сукупним накладом у 45 тисяч примірників.

Друга книга «Макс» – це розповідь про самозакоханого метросексуала. Макс вирішив, що зможе жити і без фінансової допомоги могутніх батьків, проте терпіння вистачило лише на півроку. Його дівчина втекла, не підтримала його відчайдушних спроб стати мужчиною. Прийняти фінансову допомогу рідних і гидувати нею – оце по-Максовому, так чинить справжній метросексуал. Він не став героєм для коханої, коли вона тонула, а тепер за власні гроші купує собі право боротися за виживання, наче «останній герой». Отже, кохання чи самозакоханість?

Письменниця й сценаристка Люко Дашвар – унікальне явище в сучасній українській літературі. Її перший роман «Село не люди» став лауреатом премії конкурсу «Коронація слова-2007». Наступний роман «Молоко з кров’ю» став дипломантом «Коронації слова-2008» та переможцем конкурсу «Книжка року Бі бі сі-2008». Загальний наклад книжок письменниці, яка друкується у видавництві «Клуб Сімейного Дозвілля», складає вже понад 300 тисяч примірників.

Рецепт успіху романів Люко Дашвар доволі простий – це історії з реального життя пересічних українців. Шекспірівські пристрасті, описані в її книжках, завжди збурюють резонансні хвилі у ЗМІ та шалений шквал емоційних відгуків від читачів. Це взірець гарної розважальної літератури, яку з задоволенням читають підлітки та пенсіонери, телезірки та домогосподарки.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

