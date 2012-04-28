Депутатам облради влаштували "розбір польотів"

Під кінець сесії Вінницької обласної ради „був розбір польотів”. Зокрема, слово взяв Анатолій Ворона - Голова постійної комісії обласної Ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики. Він доповів, що комісія розглянула питання щодо порушень під час голосування на минулій сесії обласної ради, так як ці події набули розголосу в місцевих ЗМІ. Зокрема, були зафіксовані фотофакти голосувань чужими картками.

„Депутати Олександр Мельник голосував за Ірека Гатаулліна, Любов Коваленко – за Юрія Яремчука, Олег Новіцький – за Олексія Лавренюка, Черната Сергій – за Наталію Добринську, Анатолій Злочинський – за Василя Тарасюка, Валерій Якимець – за Івана Плахотнюка, (Анатолію Жучинському також винесене попередження – УНІАН)”, - йдеться в доповіді. - Координатор Вінницького відділення громадської організації «Народна Армія Спасіння Вінничини» Артем Дуляк зробив подання на Генерального прокурора України, і вважає, що є ознаки злочину, передбаченого ст. 353 ККУ (це самовільне присвоєння провладних повноважень або звання службової особи, яке карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів громадян, арештом до 6 місяців або обмеженням волі строком до 3-ох років)”.

Відверто кажучи, такі заяви лідера Народної Армії Спасіння викликали відвертий сміх у залі, зважаючи на те, що, наприклад, фотофакти „ручного управління” у Верховній Раді не справляють враження на український політикум.

Розібравшись у справі, профільна Комісія Вінницької обласної ради погодилась з прокурором Вінницької області щодо порушень п.4, ст..49 ЗУ „Про місцеве самоврядування” п.2, ст.18 та п.3 ст.20 ЗУ „Про статус депутатів місцевих рад”, п.4 ст.11, п.9 ст.17 „Регламенту Вінницької обласної ради” і до депутатів застосували перше попередження.

Також Анатолій Ворона наголосив, що депутат, який не має змоги взяти участь, повинен поінформувати працівників апарату Вінницької обласної ради заздалегідь, а картки для голосування після сесії необхідно здавати до Секретаріату сесії.

Крім того, він звернувся до голови Вінницької обласної ради Сергія Татусяка щодо надання дозволу під час пленарних засідань сесії бути присутніми депутатам, керівникам та працівникам ОДА, Міністерств та відомств; посадовим особам, необхідним для розгляду відповідних питань; керівникам правоохоронних структур; депутатам ВР; особам, запрошеним для нагородження.

Всіх інших „відрядили” на балкон третього поверху.