Переможці «Олімпійського лелеченяти» поїдуть в «Артек»

У Вінниці на оздоровчій базі «Колос» вихідними пройшов 3-й, обласний етап Всеукраїнського змагання серед учнів 5–6 класів «Олімпійське лелеченя».

Цей конкурс, що вперше пройшов у місті над Бугом, відбувався за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету.

Він нагадує популярні у радянські часи «Веселі старти».

15 команд з різних міст і районів Вінниччини змагалися у 12 різноманітних етапах випробувань: естафетах, перегонах у мішках, стрибках на скакалках тощо. Перемогу і головний Кубок здобула команда школи № 27 Вінниці. Найкращі учасники фестивалю отримали грамоти і призи від обласного відділення НОК України.

Як повідомив суддя обласних змагань Ігор Корзун, колектив школи № 27 здобув путівку на всеукраїнський етап «Олімпійського лелеченяти», який відбудеться на початку червня у знаменитому оздоровчому таборі «Артек». Туди поїдуть 6 хлопчиків, 6 дівчаток і тренер-представник.