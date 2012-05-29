Шукають молодь для поїздки у Болгарію

Візьми участь у Міжнародному тренінгу “Living Library. Don’t judge a book by its cover!”, що проходитиме 06-16 вересня 2012 року в м. Веліко Тарново у Болгарії. Основні теми проекту – подолання дискримінації через використання в молодіжній роботі методики «жива бібліотека». Країни-учасниці: Італія, Словенія, Україна, Болгарія, Португалія

Шукаємо молодь в віці від 18 до 30 років, зі знанням англійської мови (на рівні, достатньому для вільного спілкування з іншими учасниками, а також для участі в презентаціях «живої бібліотеки»), з інтересом до теми семінару і бажанням познайомитись з молоддю з інших країн

Бажаєте взяти участь? Надішліть нам своє резюме (важливо вказати в ньому свій попередній досвід громадської діяльності) та мотиваційний лист (чому ви хочете взяти участь в проекті; 1 сторінка А4 англійською мовою) на електронну пошту spv.smov@gmail.com до 15.00 год. 30 травня 2012 року. Будь ласка, вказуйте в темі листа «Living Library»