Вінничани подарували Львову два трамваї

Два вінницьких трамваї з логотипом “Дарунок львів’янам від вінничан” в понеділок, 11 червня, вирушать до Львова. У Вінниці сподіваються, що дарунок оцінять не лише львів’яни, а й іноземці, які приїдуть на Євро-2012, повідомляє сайт 20minut.

Рішення про передачу трамваїв виконком Вінницької міської ради прийняв 7 червня. Два чеських вагони були капітально відремонтовані і пофарбовані. Ремонт одного трамваю коштував близько 250 тисяч гривень.

- Враховуючи клопотання міської ради Львова, потребу цього міста в електротранспорті та проведення Євро-2012, ми вирішили зробити цей подарунок, - каже міський голова Вінниці Володимир Гройсман. – На мою думку, ми повинні бути вдячними нашим швейцарським партнерам, які зробили нам велику послугу, подарувавши трамваї. Тому в свою чергу ми теж вирішили зробити те, що було в наших силах, і зробити такий подарунок Львову: від вінничан - львів’янам.