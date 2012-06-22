Селян, що не знищують американського метелика, оштрафують

Високі температури повітря весною цьогороку призвели до масового відродження білого американського метелика. Незадовільне проведення землевласниками боротьби зі шкідниками створили велику загрозу пошкодження плодових насаджень та поширення його в області. Амеркианський білий метелик розвивається в двох поколіннях: травень-липень та серпень-жовтень.

- Шкідник найчастіше проявляється на клені, - говорить Анатолій Полінчук, спеціаліст з карантину рослин по Вінницькій області. - Це вводить в оману багатьох землекористувачів, які не знищують гнізда метелика на цьому малоцінному дереві. Закінчивши розвиток на клені, шкідник заселяє плодові дерева. Тому, щоб не допустити наростання чисельності та шкодочинності, потрібно в обов’язковому порядку знищувати гнізда на різних породах дерев та кущів.

Гусінь виділяє павутиння, яким спочатку обплітає 2-3 листочки, а потім гілку і навіть дерева, утворюючи гніздо, в якому живуть гусениці.

- Це полегшує боротьбу з ним – коли гусінь знаходиться в гнізді, то його можна зрізати чи зламати і знищити механічним шляхом – спалити чи розтоптати, - продовжує Полінчук. - Коли гусінь вийшла з гнізда, необхідно обприскувати дерева отрутохімікатами.

Інспекція з карантину рослин, поперджає, що всі власники земельних ділянок повинні систематично оглядати багаторічні насадження та знищувати шкідника, в першу чергу гнізда. Особи, які не проводять боротьбу з карантинними шкідниками та бур’янами, притягуються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.