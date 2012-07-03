Починають заселяти мікрорайон "Академічний"

Цього року будівельний концерн «Поділля» введе в експлуатацію перші три будинки у новому мікрорайоні «Академічний». Це 170 квартир. Мікрорайон знаходиться в районі вінницької електромережі.

Перший будинок вже віддали на заселення. Другий будинок люди заселятимуть у серпні. А третій - у жовтні-листопаді. У цих трьох будинках вільними для продажу залишились 16 квартир. Решту вже продали, повідомляє радіо «Місто над Бугом».

У наступному, 2013 році концерн продовжить будівництво мікрорайону і здасть в експлуатацію ще 200 квартир. Таким чином буде завершено забудову першого кварталу нового мікрорайону «Академічний».

Також 24 квартири у новому мікрорайоні планують віддати під програму «Доступне житло»

- Якщо буде діяти програма «Доступне житло», о ми розглядаємо можливість виділення декількох квартир під цю програму, - повідомив генеральний директор будівельного концерну «Поділля» Тимофій Гіренко.