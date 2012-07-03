Діти Вінниччини можуть створити «Урок казки»

Всеукраїнський творчий конкурс «Урок казки» проводиться по всій території України в рамках великого дитячого проекту «Свято дитячих мрій».

Конкурс проводиться на місцевому, обласному та загальнодержавному рівнях.

«Свято дитячих мрій» - це проект, який представляє собою систему організованих заходів для дітей та сприяє реалізації творчих та культурних можливостей. Проект має статус соціального та благодійного, так як створений для дітей з різних соціальних категорій, зокрема для дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів тощо.

У 2012 році кінокомпанія «Атасов Сінема Груп» проводить Всеукраїнський творчий конкурс «Урок казки». До участі в конкурсі допускаються учні 1-11 класів загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів, шкіл-інтернатів та дитячих будинків. Учасники можуть представити свої роботи в різних напрямках сценічного, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Фіналісти конкурсу отримають шанс взяти участь у зйомках музичного телевізійного фільму «Академія зірок», зйомки якого розпочнуться вже восени 2012 року, та в спеціальних випусках дитячої-пізнавальної програми «Ухтишка» і «Мультляндія».

Гала-концерт «Свято дитячих мрій» 2012 року стане підсумком дитячого свята творчості і талантів й відбудеться на великій сцені за участю популярних зірок української естради.

Подання робіт можна здійснювати до 15 жовтня. З детальними умовами конкурсу, положенням можна ознайомитись на сайті http://www.dutunstvo.com/urok-kazki/.

Тут також є анкета для заповнення.

