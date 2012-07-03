Дмитро Титаренко за крок від Олімпіади

У Кіровограді відбувся чемпіонат України з велоспорту серед чоловіків, жінок, юнаків і дівчат. У ньому успішно виступив вінничанин, майстер спорту міжнародного класу Дмитро Титаренко. Він посів друге місце у змаганнях з маунтенбайку (гірський велоспорт) в олімпійській дисципліні «крос-кантрі».

– Дмитро Титаренко зберігає шанс здобути олімпійську ліцензію і потрапити на Ігри у Лондон. Для цього йому треба вдало виступити на відбірному чемпіонаті України у Сумах, який пройде 6–8 липня, – сказав його наставник, старший тренер ДЮСШ № 3 Вінницького міського спорткомітету Володимир Липкань. – Якщо Дмитро там посяде 1-е чи 2-е місце, матиме шанс увійти до олімпійської збірної України. Нашу країну у Лондоні представлятиме лише один маунтенбайкер. Хто поїде, ще вирішувати тренерський штаб національної команди з велоспорту.

На сьогодні реальний суперник в Україні у Дмитра Титаренка лише один – учасник трьох Олімпіад 32-річний Сергій Рисенко (Луганськ). Хоча він і переважає вінничанина у досвіді, але є старшим за нього на 11 років, що тренерський штаб збірної також може взяти до уваги.