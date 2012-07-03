Хто ініціатор оновлення шкільного стадіону: Гройсман чи Солейко?

Депутат Вінницької обласної ради Наталія Солейко дійсно робила депутатське звернення на ім’я вінницького міського голови Володимира Гройсмана, яке датоване 20 травня 2011 року.

Його вона представила журналістам під час прес-конференції 3 липня в офісі Вінницької обласної партійної організації «ВО «Батьківщина».

Зокрема у зверненні йдеться: «Шановний Володимире Борисовичу! Прошу Вас вирішити питання впорядкування та добудови стадіону на території ЗОШ № 34 та ЗОШ № 35. Потребують ремонту покриття футбольного поля, бігові доріжки. Відсутність огородження спричинила можливість проїзду автотранспорту крізь стадіон, внаслідок чого утворились глибокі колії. Відсутні освітлення, роздягальні, будь-які місця для глядачів і відпочинку...»

Протягом десяти діб, у визначений із законодавством термін, Наталія Солейко отримала 30 травня 2011 року відповідь від виконавчого комітету Вінницької міської ради № 01-00-017-4708 за підписом заступника міського голови Валентини Балицької, в якому повідомляється: «Виконком Вінницької міської ради на Ваше звернення від 20.05.11 щодо питання впорядкування та добудови стадіону на території спеціалізованої СЗШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням математики та фізики № 34 та СЗШ І-ІІІ ступенів № 35 повідомляє про наступне, що реконструкцію спільного стадіону буде проведено за кошти інвестора – місцевого підприємства «Агропрошляхіндустрія». Вартість проекту оцінюється понад 2 млн.грн. За умовами договору, який було ухвалено на громадських слуханнямс, стадіон буде з новим трав’яним покриттям та біговими доріжками, окрім цього, буде встановлено сучасне освітлення, сидіння для глядачів та облаштовано роздягальні. Планується облаштувати коментаторську, відремонтувати технічні приміщення. Слід також зазначити, що інвестор взяв зобов’язання створити умови для занять спортом людям з обмеженими фізичними можливостями».

Як відомо, Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради на офіційному сайті Вінницької міської ради оприлюднив інформацію, що у виданні без вихідних даних «За Батьківщину» міститься інформація: «...На моїй посаді голови комісії (прим. - Вінницької обласної ради) я всіма силами намагаюсь реалізувати вказані принципи. ... у минулому році за моїм зверненням, наприклад, було виділено кошти на спорудження сучасного стадіону для 34-ї та 35-ї шкіл зі штучним покриттям, вуличними тренажерами і знаряддям».

Проте журналісти повідомили Наталії Солейко, що інвестиційну угоду на реконструкцію стадіону, яка була проведена за кошти підприємств ТОВ «Шляхбудматеріали» та БМУ-3, було укладено ще задовго до її звернення. Наразі залишається невідомим, чому депутат обласної ради не знала відкритої інформації, яка є давно оприлюдненою, і чому тоді її не повідомили про це у листі за підписом Валентини Балицької.

«Така увага свідчить лише про актуальність цього питання, і я дійсно не знала, що ще з квітня є інвестор, якого запросили ще за особистої ініціативи Вінницького міського голови, - говорить Наталія Солейко. – Зрештою, що в цьому поганого? Головне, що ми маємо результат, і діти мають можливість займатися спортом, мають гарний стадіон. У своїй статті я не згадувала жодного інвестора, тому мені немає перед ким вибачатися. Я вважаю, що гідність депутата паплюжити нікому не дозволено, а свою особисту гідність я захищатиму в незалежному суді, не вінницькому, бо маю неприємний досвід спілкування з вінницькими судами».