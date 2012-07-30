Джига скучив за парламентом: йде по мажоритарці

Голова облдержадміністрації Микола Джига прийняв рішення балотуватися кандидатом у народні депутати від Вінниччини по одномандатному виборчому окрузі №15.

Про це він заявив під час проведення зустрічі із редакторами районних комунальних друкованих та електронних засобів масової інформації, - повідомляє офіційне Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Відповідаючи на запитання журналістів про мотивацію свого рішення, Микола Джига зазначив, що Вінницька область потребує потужного лобі в парламенті.

«Я є радником Президента України. Я повною мірою усвідомлюю ту відповідальність, яка лягає на мої плечі і готовий лобіювати інтереси Вінниччини в парламенті та нести особисту відповідальність за ті соціально-економічні проекти, які впроваджуються на Вінниччині», – підкреслив Микола Джига.

Довідка. Територіальний виборчий округ №15 включає в себе Мурованокуриловецький, Томашпільський, Тульчинський, Чернівецький та Шаргородський райони.