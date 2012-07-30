Опозиція затвердила мажоритарників на вінницькі округи

Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк, Анатолій Гриценко, Олександр Турчинов та Юрій Луценко увійшли до першої п’ятірки списку від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» на виборах до Верховної Ради.

Таке рішення ухвалив з’їзд опозиції, який відбувається в Києві.

Після того, як О.Турчинов оголосив, що першим номером списку обрано Ю.Тимошенко, делегати з’їзду скандували «Юля, Юля!».

Далі у виборчому списку Об’єднаної опозиції йдуть В’ячеслав Кириленко, Григорій Немиря, Сергій Соболєв, Борис Тарасюк, Микола Томенко.

Віннничани Людмила Щербаківська та Сергій Кудлаєнко в партійному списку під номерами відповідно 133 та 86.

Далеко за сотню мають номер у виборчому списку ще двоє наших земляків – депутати облради від «Батьківщини» Микола Зелінський та Олександр Галаченко.

Про це телефоном з партійного з’їзду УНІАН-Вінниччина повідомила керівник Вінницької облорганізації Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Людмила Щербаківська.

Що ж до кандидатів по мажоритарних округах, то з’їзд делегував своїх висуванців лише на 5 із 8 округів.

Зокрема, як і очікувалось, по округу №11 балотуватиметься Наталя Солейкою

На окрузі з Порошенком від опозиції не змагатиметься ніхто.

На 13-й округ об’єднана опозиція затвердила Миколу Катеринчука, лідера «Європейської партії».

В окрузі №14 висунули підприємця Івана Мельничука з Літина.

На округ №15 не висували нікого, - це квота «Свободи».

В окрузі №16 за депутатський мандат боротиметься депутат облради від «Фронту змін» Юрій Македон, а в окрузі №18 – депутат облради від «Батьківщини» Костянтин Якименко.

Округ №17 – вакантний також. Щербаківська припускає, що опозиціонери тут та на 12-му окрузі підтримають висуванців дружніх політичних сил.