Через сварку з батьком син повісився

27 липня о 18:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №9 міста Хмільник надійшло повідомлення від чергового міліції про те, що 19-річний житель села Тараски скоїв суїцид через повішання в лісопосадці села В.Остріжок.

Хлопець проживав разом з батьками.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Попередньою причиною самогубства називають сварку з рідними.