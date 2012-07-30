Через сварку з батьком син повісився
14:20, 30 липня 2012Вінниця
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27 липня о 18:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №9 міста Хмільник надійшло повідомлення від чергового міліції про те, що 19-річний житель села Тараски скоїв суїцид через повішання в лісопосадці села В.Остріжок.
Хлопець проживав разом з батьками.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Попередньою причиною самогубства називають сварку з рідними.
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