Через сварку з батьком син повісився

14:20, 30 липня 2012
Вінниця
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27 липня о 18:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №9 міста Хмільник надійшло повідомлення від чергового міліції про те, що 19-річний житель села Тараски скоїв суїцид через повішання в лісопосадці села В.Остріжок.

Хлопець проживав разом з батьками.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Попередньою причиною самогубства називають сварку з рідними.

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