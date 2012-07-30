Погода наближається до стихійно-небезпечної позначки

Спекотна і суха погода в Україні будуть утримуватись протягом найближчих тижнів, повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

"На сьогоднішній день утримується надзвичайно спекотна погода, переважно без опадів. Температурний фон перевищує норму на 4-9°С. У найближчі тижні характер погоди не зміниться. Є передумови, що ми наблизимося до показниками, які спостерігалися в 2010 році, коли спостерігалася рекордно висока температура протягом тривалого періоду", - сказав синоптик.

За його словами, в понеділок-вівторок на заході, у Житомирській і Вінницькій областях очікуються короткочасні дощі, місцями зливи, град, шквали до 17-22 м/с.

"Початок серпня також буде жарким. На більшості територій опадів не очікується. Температура вдень +28 ... +33°С, на півдні +31 ... +36°С. Можливі невеликі короткочасні дощі, місцями сильні зливи в західних областях, Житомирській і Вінницькій областях. За прогнозами в цих регіонах температура вночі +12 ... +17, вдень +23 ... +28°С.

Друга половина серпня, найімовірніше, так само здається сухий і жаркій з температурою повітря +33 ... +38°С. Опади не раніше 7-8 серпня", - зазначив заступник директора Гідрометцентру.

Заступник директора Гідрометцентру зазначив, що є вірогідність того, що 8-10 серпня температура в Криму досягне +40°С: "А це вже показник стихійного небезпечного гідрометеорологічного явища. На сьогодні небезпечна риса подолана у Волинській, Рівненській, Житомирській і Вінницькій областях, де температура повітря перевищила +35°С.

У МНС попередили, що шквалисте посилення вітру може загрожувати системі енергопостачання, а тривала суха і спекотна погода викликає високу пожежну небезпеку. Так, у південних і східних областях оголошено вищий, п'ятий клас пожежної небезпеки, на крайньому заході та в Карпатах -3 клас, на решті території - високий, четвертий клас пожежної небезпеки. Крім того, така погода не сприяє вегетації пізніх зернових і овочевих культур.