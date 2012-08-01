Гройсман кататиметься новим ліфтом за чверть мільйона

11:25, 01 серпня 2012
Вінниця
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Купують у міськраду

Вінницький міськвиконком  має намір придбати для приміщення міської ради новий ліфт.

Ліфт має вантажопідйомність 630 кг, розрахований на 11 зупинок

Відповіддний договір виконком уклав  за результатами тендеру з ПП «Магніт» ще 19 липня, а саме,  на придбання пасажирського ліфту вартістю 255 тис грн.,  -  повідомляє «Вісник державних закупівель».

 

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