Гройсман кататиметься новим ліфтом за чверть мільйона
11:25, 01 серпня 2012Вінниця
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Купують у міськраду
Вінницький міськвиконком має намір придбати для приміщення міської ради новий ліфт.
Ліфт має вантажопідйомність 630 кг, розрахований на 11 зупинок
Відповіддний договір виконком уклав за результатами тендеру з ПП «Магніт» ще 19 липня, а саме, на придбання пасажирського ліфту вартістю 255 тис грн., - повідомляє «Вісник державних закупівель».
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