На вручення ордена головному ліснику області «присусідилися» два нардепи

Начальника Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолія Бондаря нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Про це йдеться в Указі Президента України №417/2012 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України».

Високу нагороду пану Бондарю вручили за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

Державну нагороду Анатолію Омеляновичу вручив голова облдержадміністрації Микола Джига під час зустрічі із директорами підвідомчих державних лісогосподарських підприємств, що відбулася 3 серпня.

Цікаво, що на врученні, та й на самій нараді, були аж два нардепи, - ВасильЧерній та Валерій Бевз. Черній – зрозуміло, бо з бондарем однопартійці. Пана Бевза ж до лісників потягло чи не через вибори?



