16-річний форточник поцупив гроші та «Мустанга»
10:00, 06 серпня 2012Вінниця
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3 серпня до Жмеринського районного відділу міліції звернулась 33-річна жителька села Голубівка з повідомленням про те, що 2 липня з її будинку через витягнуте вікно скоєна крадіжка.
Як повідомляє СГЗ УМСВ у Вінницькій області, жінка не дорахувалась коштів в сумі 1100 грн. та велосипеда «Мустанг».
За підозрою у вчинені злочину працівники міліції затримали 16-річного неповнолітнього місцевого жителя.
Підозрюваний доставлений до міліції.
По даному факту порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч3. ст. 185 КК України.
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