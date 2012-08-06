16-річний форточник поцупив гроші та «Мустанга»

3 серпня до Жмеринського районного відділу міліції звернулась 33-річна жителька села Голубівка з повідомленням про те, що 2 липня з її будинку через витягнуте вікно скоєна крадіжка.

Як повідомляє СГЗ УМСВ у Вінницькій області, жінка не дорахувалась коштів в сумі 1100 грн. та велосипеда «Мустанг».

За підозрою у вчинені злочину працівники міліції затримали 16-річного неповнолітнього місцевого жителя.

Підозрюваний доставлений до міліції.

По даному факту порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч3. ст. 185 КК України.