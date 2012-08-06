Чи не залікують Бершадь «шаровими» аптечками Кучер та Матвієнко?

Активістами громадянського руху «Спільна Справа» в рамках незалежного моніторингу виявлено факти непрямого підкупу виборців на Вінничині.

Так, у місті Бершадь зафіксовано безкоштовну роздачу виборцям медичних аптечок від імені депутата Вінницької обласної ради Миколи Кучера, - повідомляє UAINFO.

Микола Кучер, який нещодавно склав повноваження голови обласної організації Української Народної партії, увійшов до складу фракції Партії регіонів , висунутий по виборчому округу №17, до якого, окрім Бершадського, також входять Тростянецький, Теплицький, Гайсинський райони та місто Бершадь.

Раніше на цьому ж окрузі безкоштовні аптечки роздавав народний депутат Анатолій Матвієнко.

Отож, з точки зору рекламіста логіка дій очевидна, - в одному просторі й часі треба «перебити» меседж конкурента, бажано – дією, тотожною за змістом.

Як відомо, Кучер є генеральним директором агропромислового підприємства «Зернопродукт МХП», що входить до складу групи компаній «Миронівський хлібопродукт».