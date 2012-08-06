Лікарі отримуватимуть від 4000 до 7500 гривень
Вперше за 20 років підняли зарплату
Вперше за 20 років збільшено фінансування заробітної плати лікарів Вінницької області.Про це сьогодні повідомила Лідія Діденко, начальник Вінницького обласного управління охорони здоров‘я та курортів.
- Вперше Вінниччина отримала 33, 6 мільйонів гривень з державного бюджету на підвиження зарплат лікарям сімейної медицини, - сказала Лідія Олексі\їна. - Таким чином в середньмоу зарплата медпрацывникам зросте в середньому більше як на 1000 гривень.
Відтепер запралата сімейних лікарів залежатиме не тільки від кількості пацієнтів, але й від їх віку, від складності захворювань і від позитивного результату лікування.
У квітні-червні 2012 року 2325 медпрацівників в 27 центрах первинної допомоги уже отримали надбавки за обсяг і якість роботи.
Сьогодні на Вінниччині діють 262 заклади сімейної медицини, з них 176 амбулаторії, 88 дільниць, 921 фельдшарсько-акушерський пункт.