ФК «Вінниця» замінить «Ниву»?

Наразі у місті над Бугом формується команда, яка представлятиме Вінниччину на державному рівні у розіграшу кубку України серед аматорських команд сезону 2012 року.

Фіналісту цього турніру нададуть можливість зіграти у Кубку України серед професійних команд.

Ще 19 липня поточного року команда «Держслужбовець», яка є діючим чемпіоном нашої області серед аматорів, була перейменована у ФК «Вінниця». Саме цей колектив і стартує у всеукраїнських змаганнях. Тренером ФК «Вінниця»став відомий у нашому місті фахівець – Олег Шумовицький, який гарно зарекомендував себе у як в.о. головного тренера першолігового ПФК «Нива» .

Як повідомляє офіційний сайт ФК «Вінниця», в даний час триває перегляд місцевих гравців, які можуть взяти участь у Кубку України. Поки що джерелом фінансування команди є особисті кошти лише однієї фізичної особи. Але тривають перемовини з пошуку інших спонсорів для фінансування ФК «Вінниця».

Чи замінить з часом ФК «Вінниця» «Ниву» у чемпіонаті України серед професійних команд?! Таку можливість не можна виключати, але говорити про це поки що зарано.