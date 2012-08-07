У Вінниці відбудеться парад зомбі

В п'ятницю, 10 серпня, у Вінниці пройде парад зомбі, - повідомляють «20 хвилин».

Вперше вулицями нашого міста гулятимуть мальовничо одягнені закривавлені «живі мерці», які спочатку налякають всіх, потім обійматимутьть.

Збір зомбі відбудеться у сквері Козицького о 16.00.

- У нашому місті зомбі-парад відбудеться вперше, - говорить один з організаторів цього дійства Вероніка Авдєєва. - Поки підтвердили участь близько двадцяти осіб, однак це не межа, адже кожна людина в той чи інший момент свого життя може відчути себе зомбі, не належить цьому світі.

Перший парад зомбі був проведений в Торонто в 2003 році, і отримав назву «Toronto Zombie Walk». З тих пір традиція флешмобов цієї тематики поширюється по різних країнах. Основою ідеєю флешмобу є відтворення атмосфери зомбі-апокаліпсису.