Жмеринчанин впав з високої драбини

На пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №8 м. Жмеринка від чергової приймального відділення відділкової лікарні надійшло повідомлення про те, що з діагнозом «перелом сідаличних кісток тазу та забійна рана лівого ліктя» до них поступив 25-річний місцевий мешканець.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ТУ МНС у Вінницькій області.

Зі слів постраждалого, травми він отримав, коли при виконанні господарчих робіт впав з драбини. Після обстеження чоловіка у стані середньої важкості госпіталізували.