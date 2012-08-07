Медики у п‘яти районах вже їздять на реанімобілях

Станом на 1 серпня Вінницька область вже отримла 12 реанімобілів "Пежо" з сучасним обладнанням. Вартість одного автомобіля становить 650 тис. грн. Про це повідолмила начальник обласного управління охорони здоров‘я та курортів Лідія Діденко.

- Ще маємо отримати 4 автомобілі "Мерседес" та 24 "Пежо", - каже Лідія Олексіївна. - Сучасні автомобілі першими отримали Тульчинський, Томашпільський, Мурованокуриловецький, Шаргородський та Крижопільський райони.

Реанімоблі містять все необхідне медчине обладнання та оснащення. Відповідають вимогам по зщабезепеченню повного обсягу надання інтенсивної терапії та реанімаціії постарждалих і дозволяють здійснювати тривалий медичний супровід з транспортування потерпілих.