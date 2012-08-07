Вінничани зведуть у Чернігові «Говерлу»

У Чернігові до Дня незалежності України в Центральному міському парку культури і відпочинку буде встановлений новий атракціон "Говерла" (український аналог «американських гірок»).

«Говерла» українського виробництва, над її монтажем працюють фахівці з Вінниці, де і виготовили атракціон. Його вартість становить 3,9 млн. грн.

Роботи йдуть за планом, секції атракціону монтуються послідовно. На підготовку майданчика витрачено понад 400 тис. грн. Всі роботи почалися з геологічного обстеження території. Новий атракціон має «мертву петлю» і досягає висоти п'ятиповерхового будинку (14 м).