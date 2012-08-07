Лідія Діденко пообіцяла не закривати лікарні

- Запевняю, що не буде закрита жодна райлікарня,- сказала на прес-конференції начальник обласного управління охорони здоров’я Лідія Діденко. – Відбудеться їх поступова реорганізація в сімейні амбулаторії по мірі підготовки сімейних лікарів. Ці сімейні амбулаторії стануть закладами з більш досконалою організацією медичної допомоги.

Крім того такі заклади будуть створені і на базі фельдшарсько-акушерських пунктів,якщо кількість населення на території обслуговування перевищує 1000 жителів. Таких у минулому році було створено 25.

- У 2011 році 47% лікарень області фінансувалось менше як 100 гривень на одного хворого, - зазначила Лідія Олексіївна. - У 2012 році для забезпечення роботи закладів охорони здоров’я втричі збільшено видатки на медикаменти.

Також Лідія Діденко проінформувала, що за останній рік капітально відремонтовано 300 амбулаторій і ФАПів.

- Для цього залучено понад 2 мільйони гривень позабюджетних коштів, - каже очниця. – Цьогоріч завершено ремонти у 162 медичних закладах. Продовжуємо ремонтні роботи у 41 амбулаторії та в 90 ФАПах.

В рамках реалізації пілотного медичного проекту в регіоні заплановано всього відремонтувати 674 амбулаторії та фельдшарсько-акушерські пункти.

